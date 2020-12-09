Düzce’de talaş yüklü kamyon devrildi sürücüsü yaralındı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan kamyon refüje devrildi. Kazada kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kaza, Düzce Kuzey Çevre Bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ö.T. idaresindeki 81 ABH 885 plakalı Dodge marka kamyon, Kuzey Çevre Bağlantı yoluna girmek istediği sırada virajı alamayarak refüje devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen durumu sağlık ekiplerine ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü kabininde sıkışan sürücüyü kısa süre içerisinde kurtararak, ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerine ilk müdahale yapılmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yola sızan yağ nedeni ile karayolları ekipleri yola toprak döktü.

Kaza nedeni ile Kuzey Çevre Bağlantı yolu Ankara ve İstanbul istikameti tek şeritten sağlanırken, vinç yardımı ile kaldırılan kamyonun ardından trafik her iki şeritten verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlattı.