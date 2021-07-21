Düzce’de su taşkını köy yollarını kapattı

Düzce’de aşırı yağış nedeniyle taşan dereler nedeniyle köy yollarını kapandı. Su taşkını nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Düzce’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Beyköy Beldesine bağlı Uğurlu köyünde derelerin suları yükseldi. Menfezler tıkanınca köy yolları su altında kaldı, toprak ve taşlar nedeniyle yollar kapadı. Taşkın sırasında derenin yanında bulunan bir ev ve bir otomobil sulardan etkilendi. Bölgeye iş makineleri yönlendirildi. Su taşkını nedeniyle kapanan köy yolları iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

Su taşkınlarının şiddetlendiği anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi. Vatandaşın görüntüleri çekerken, “Allah’ım Düzce sel altında. Allah’ım sen evimizi koru Yarabbi” diyerek dua etti.

Dere sularının şiddetinin azaltmasıyla evini temizleyen Sait Dağtekin, evinin parkelerinin altının su dolduğunu arabasının farının gelen taşlar nedeniyle kırıldığını zararının büyük olduğunu söyledi.