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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye’de bugün sabah düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 130 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını açıkladı.
Düzce’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Düzce’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken 11 silah ele geçirildi.
Asayiş 01.11.2022, 21:58
Düzce’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken 11 silah ele geçirildi.
Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yeşiltepe köyünde K.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı yönde duyum aldı. İstihbaratı değerlendiren ekipler yapılan fiziki ve teknik takip sonrası K.K.’nın evine baskın yaptı. Ekipler, yapılan baskında 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait mühimmat ele geçirdi. Gözaltına alına K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.