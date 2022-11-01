Düzce’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Düzce’de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken 11 silah ele geçirildi.

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yeşiltepe köyünde K.K. isimli şahsın silah kaçakçılığı yaptığı yönde duyum aldı. İstihbaratı değerlendiren ekipler yapılan fiziki ve teknik takip sonrası K.K.’nın evine baskın yaptı. Ekipler, yapılan baskında 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait mühimmat ele geçirdi. Gözaltına alına K.K. hakkında adli işlem başlatıldı.