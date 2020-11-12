banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Gram altın 474 lira seviyelerinde
Gram altın 474 lira seviyelerinde
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
IMF Başkanından Biden ve Harris'e mektup
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Kamu-Sen'e göre 4 kişilik ailenin geçim sınırı 7 bin 625 TL
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek
Köpeğini bulana arabasını hediye edecek

Düzce’de sigara yasağı başladı

DÜZCE'DE CADDE VE SOKAKLARDA SİGARA İÇME YASAĞI GETİRİLDİ

Asayiş 12.11.2020, 12:06
2
Düzce’de sigara yasağı başladı

Düzce’de cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.

İçişleri Bakanlığı’nın Düzce Valiliğine gönderdiği Covid-19 tedbirleri kapsamında sigaraya yasak geldi.

Düzce Valiliği solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Covid-19 virüsü salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda “sigara içtiği” için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti. Bakanlık genelgesine uyarak bugünden itibaren yasağın başladığını duyurdu.

Düzce Valiliğinin Twitter hesabında sigara yasağı paylaşıldı. Yasağa dikkat çekilen paylaşımda; “Covid-19 salgını ile mücadelede salgının yayılımını önlemek amacıyla bugünden itibaren Düzce’de trafiğe kapalı cadde, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. Sağlık Hepimiz için” uyarısı yapıldı.
Yorumlar (0)
banner417
17°
parçalı az bulutlu
banner378