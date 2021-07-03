Düzce’de sağanak yağış taşkınlara sebep oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olağan sağanak yağış sebebi ile su taşkınları yaşandı. Bir çok noktada ekipler çalışırken, vatandaşlar su basan işyerlerini temizledi. Düzce’de etkili olan sağanak yağmur, sel ve su taşkınlarına sebep oldu.

Düzce’de bugün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçede bulunan dereler taşarken, cadde ve sokakları su bastı. Yaşanan taşkınlar sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Çok sayıda işyeri de sular altında kaldı. Vatandaşlar su basan işyerlerini temizledi. İlçenin merkezinden geçen dere zaman zaman taştı. Özellikle normalleşme sürecinin başlamasıyla Akçakoca’ya tatil için gelen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bölgede yağmur halen devam ediyor.