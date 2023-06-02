Düzce’de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda uyuşturucu, silah ele geçirildi. 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Düzce merkezde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait işyeri ve 2 adet araçta yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet fişek, 53 gram Metamfetamin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 9 gram Esrar, 2 adet tüfek ve tüfeklere ait 40 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 12 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı bildirildi. Ayrıca yakalanan bir şahsın hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.