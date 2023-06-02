Düzce’de polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu
DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER KENT MERKEZİNDE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARA YÖNELİK YAPTIKLARI OPERASYONDA UYUŞTURUCU, SİLAH ELE GEÇİRİLDİ. 12 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM YAPILDI.
DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda uyuşturucu, silah ele geçirildi. 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Düzce’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Düzce merkezde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara ait işyeri ve 2 adet araçta yapılan aramalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 adet fişek, 53 gram Metamfetamin, 6 gram Sentetik Kannabinoid, 9 gram Esrar, 2 adet tüfek ve tüfeklere ait 40 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 12 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldığı bildirildi. Ayrıca yakalanan bir şahsın hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edildi.