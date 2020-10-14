banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
'Erken seçim söz konusu değil'
'Erken seçim söz konusu değil'
'Türkiye şantaja boyun eğmez'
'Türkiye şantaja boyun eğmez'
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Teknoloji hisselerinde çılgın yükseliş
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Düzce’de otomobil takla attı: 3 yaralı

DÜZCE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. REFÜJDE BULUNAN AĞAÇLARI YIKARAK DURABİLEN OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ VE 2 YOLCU YARALANDI

Asayiş 14.10.2020, 00:05
Düzce’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Düzce(İHA) – Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Refüjde bulunan ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, 22.15 sıralarında D-655 Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan Berkay Ü.’nün kullandığı otomobil Beyciler Sapağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Berkay Ü., yolcular Serkan Ü. ve Yasin Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün, kaza yerine gelen arkadaşları takla atan otomobilden dökülen eşyaları toplayarak hasarlı aracın içine attı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Modifiye araç trafikten men edildi

Öte yandan trafik ekibi kaza yapan otomobilin yanından geçen farları yanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobili inceleyen ekipler, modifiye olduğunu tespit etti. Araç trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
21°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 14 Ekim 2020
İmsak 05:43
Güneş 07:08
Öğle 12:55
İkindi 16:00
Akşam 18:33
Yatsı 19:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2