Düzce’de otomobil takla attı: 3 yaralı

Düzce(İHA) – Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Refüjde bulunan ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, 22.15 sıralarında D-655 Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan Berkay Ü.’nün kullandığı otomobil Beyciler Sapağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Berkay Ü., yolcular Serkan Ü. ve Yasin Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün, kaza yerine gelen arkadaşları takla atan otomobilden dökülen eşyaları toplayarak hasarlı aracın içine attı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Modifiye araç trafikten men edildi

Öte yandan trafik ekibi kaza yapan otomobilin yanından geçen farları yanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobili inceleyen ekipler, modifiye olduğunu tespit etti. Araç trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.