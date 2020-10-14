Düzce’de otomobil takla attı: 3 yaralı
DÜZCE’DE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TAKLA ATTI. REFÜJDE BULUNAN AĞAÇLARI YIKARAK DURABİLEN OTOMOBİLDE BULUNAN SÜRÜCÜ VE 2 YOLCU YARALANDI
Düzce(İHA) – Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Refüjde bulunan ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, 22.15 sıralarında D-655 Karayolu Akçakoca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan Berkay Ü.’nün kullandığı otomobil Beyciler Sapağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Ağaçları yıkarak durabilen otomobilde bulunan sürücü Berkay Ü., yolcular Serkan Ü. ve Yasin Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün, kaza yerine gelen arkadaşları takla atan otomobilden dökülen eşyaları toplayarak hasarlı aracın içine attı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Modifiye araç trafikten men edildi
Öte yandan trafik ekibi kaza yapan otomobilin yanından geçen farları yanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobili inceleyen ekipler, modifiye olduğunu tespit etti. Araç trafikten men edilerek çekici ile yediemin otoparkına çekildi.
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