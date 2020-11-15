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Düzce’de otomobil fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobil yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtu. Takla atarak duran otomobilin içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Asayiş 15.11.2020, 18:38
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Düzce’de otomobil fındık bahçesine uçtu: 4 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otomobil yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtu. Takla atarak duran otomobilin içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca ilçesi Barbaros Kavşağı’nda akşam saatlerinde meydana geldi. Alının bilgilere göre, henüz sürücüsünün kim olduğu belli olmayan 81 ABE 653 plakalı BMW marka otomobil Sakarya’nın Karasu ilçesi istikametinden Akçakoca ilçesi istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fındık bahçesine uçtu. Yaklaşık 50 metre uçan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananların kimliklerinin tespiti için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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