banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
“Ermenistan askerleri zırhlı araçları bırakarak kaçtı”
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi

Düzce’de ormanlık alanda çıkan yangını polis ve itfaiye söndürdü

DÜZCE'DE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINI POLİS VE İTFAİYE SÖNDÜRDÜ

Asayiş 27.09.2020, 17:40
3
Düzce’de ormanlık alanda çıkan yangını polis ve itfaiye söndürdü

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Bahçehir bölgesinde polis lojmanları yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Düzce’de 15.30 sıralarında Bahçeşehir bölgesinde bulunan polis lojmanlarının yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre; çıkış sebebi öğrenilemeyen yangında lojmanlarda oturan polisler dumanları görerek hemen lojmanların yanındaki alanda başlayan yangına müdahale etti. Alevlerin lojmanlara sıçramaması için kendi çabalarıyla müdahale etmeye çalışan polis ekipleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Rüzgar nedeniyle alevleri kontrol altına alamayan polis ekiplerinin yardımına gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın söndürüldü.

Alevlerin lojmanlara sıçramaması için bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla müdahale ettiği yangında ormanlık alandaki mera alanı tamamen yandı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Hatayspor 3 7
4. Erzurumspor 3 6
5. Galatasaray 2 6
6. Göztepe 3 5
7. Beşiktaş 3 4
8. Sivasspor 3 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Konyaspor 2 4
12. Trabzonspor 3 4
13. Kasımpaşa 3 3
14. Kayserispor 3 3
15. Gaziantep FK 3 2
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Ankaragücü 2 1
18. Çaykur Rizespor 3 1
19. Denizlispor 2 1
20. Malatyaspor 3 1
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 3 7
2. Ankara Keçiörengücü 3 7
3. İstanbulspor 3 6
4. Samsunspor 3 5
5. Adanaspor 3 5
6. Akhisar Bld.Spor 3 4
7. Bandırmaspor 3 4
8. Giresunspor 3 4
9. Tuzlaspor 2 4
10. Balıkesirspor 3 3
11. Bursaspor 3 3
12. Altınordu 2 3
13. Ankaraspor 3 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Leeds United 3 6
7. Tottenham 3 4
8. Chelsea 3 4
9. Newcastle 3 4
10. Man City 1 3
11. Aston Villa 1 3
12. Brighton 3 3
13. Wolverhampton 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Fulham 2 0
20. Sheffield United 3 0
Takımlar O P
1. Real Betis 3 6
2. Granada 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Atletico Madrid 1 3
10. Levante 2 3
11. Cádiz 2 3
12. Osasuna 3 3
13. Athletic Bilbao 2 3
14. Huesca 3 2
15. Eibar 3 1
16. Deportivo Alaves 3 1
17. Real Valladolid 2 1
18. Barcelona 0 0
19. Sevilla 0 0
20. Elche 1 0