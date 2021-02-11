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İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Düzce’de orman yangını
DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangına, köylüler de yangın söndürme tüpleri ile müdahale ediyor.
Asayiş 11.02.2021, 20:23
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DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangına, köylüler de yangın söndürme tüpleri ile müdahale ediyor.Yangın, Düzce’nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyündeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıktı. Orman içinde alevleri gören vatandaşlar, bölgeye yangın söndürme tüpleri ile giderek müdahalelerde bulundu. Aynı zamanda bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.