banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Vergi kanunları düzenlemesi kabul edildi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
Norveç polisi: Müslümanlığa geçmişti, şüpheli listesindeydi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisi araştırılıyor

Düzce’de kumar ve fuhuş operasyonu

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlık ekipler kentte fuhuş ve kumar baskını yaptı.

Asayiş 14.10.2021, 12:53
Düzce’de kumar ve fuhuş operasyonu

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine bağlık ekipler kentte fuhuş ve kumar baskını yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda fuhuş yapıldığına yönelik yapılan ihbar üzerine Ahlak Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde Orhangazi Mahallesinde bulunan ihbara konu adreste fuhuş yaptığı tespit edilen Z.Y, E.A ve B.G. isimli kişiler hakkında adli tahkikata başlatıldı.

Yine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri yapmış olduğu araştırma neticesinde Burhaniye Mahallesinde bulunan bir kafede kumar oynandığı tespit etti. Yapılan baskında kumar oynayan şahıslara gerekli idari para cezaları uygulanırken kumar oynandığı tespit edilen işyeri sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlemler başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1