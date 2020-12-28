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Düzce’de kısıtlama kurallarına uymayan 107 kişiye 337 bin 50 lira ceza
DÜZCE(İHA) – Düzce’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymadığı belirlenen 107 kişiye 337 bin 50 lira para cezası kesildi.
Asayiş 28.12.2020, 12:03
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DÜZCE(İHA) – Düzce’de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kurallara uymadığı belirlenen 107 kişiye 337 bin 50 lira para cezası kesildi.Covid-19 salgını ile mücadelede Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Düzce’de polis ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. Düzce’de de hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda yasağa uymadığı tespit edilen şahıslar hakkında, Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda polis ekipleri tarafından tutanak tutuldu. 56 saat süren kısıtlama sırasında, kısıtlama kararına uymayan 107 kişiye toplam 337 bin 50 lira cezai işlem uygulandı.
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