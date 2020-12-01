Düzce’de kış lastiğini takmayanlar denetimlere takıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ekiplerince yapılan kış lastiği denetimlerde, kış lastiği takmayan veya lastik derinlikleri 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine ceza kesildi. Uygulamada durdurulan ve iş yoğunluğu nedeniyle lastiklerini değiştiremediğini söyleyen bir sürücü de cezadan kurtulamadı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge trafik ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 Aralık’ta başlayan ticari ve yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması ile ilgili olarak D-100 karayolu üzerinde ticari araçlarda ’kış lastiği’ denetimi yaptı. Tek tek durdurulan ti cari araçların lastikleri ekipler tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan ölçümlerde lastik derinliği 1.6 milimetrenin altında kalan araç sürücülerine 776 lira idari para cezası kesildi. Ekipler kurala uymayan sürücülere cezai işlem uygularken, araçlarına kış lastiği takan sürücülere teşekkür etti.

Kış lastiği uygulamasına hazırlıksız yakalanan Hasan Gülaçtı adlı sürücüye ise 776 TL ceza kesildi. Denetimlerden memnun olduğunu söyleyen Gülaçtı, “Hepsini değiştirdim sadece bazılarını değiştiremedim iş yoğunluğundan. Bu akşam mutlaka değiştireceğim. Denetimlerden memnunuz” dedi.