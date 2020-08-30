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Düzce’de fındıklıkta çıkan yangın ormana sıçradı
DÜZCE BAHÇEŞEHİR BÖLGESİNDE BULUNAN ESENTEPE MAHALLESİ’NDE BİR FINDIKLIKTA BAŞLAYAN YANGIN, ORMANA SIÇRADI. ORMANLIK ALANDA YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Asayiş 30.08.2020, 17:42
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de fındıklıkta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçeşehir bölgesindeki Esentepe Mahallesi’nde bir fındıklıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle Esentepe ormanına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar hemen durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, geniş bir alanda etkili olan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
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