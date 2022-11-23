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Düzce’de depremin ardından bir iş yeri yıkıldı
Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep Caddesi’nde bulunan iş yeri yıkıldı.
Asayiş 23.11.2022, 06:48
Düzce’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Gaziantep Caddesi’nde bulunan iş yeri yıkıldı.
Merkez üssü Gölyaka olan 5,9 büyüklüğündeki depremde bazı binalarda hasar oluştu. Gaziantep Caddesi’nde bulunan ve kahvehane olarak kullanılan iş yeri de sarsıntıyla yıkıldı. Deprem sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı bildirildi.