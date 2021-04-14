Düzce’de denetimler neticesinde kaçak kesim 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el konuldu

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yapılan denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait 750 kilo et ile 120 kilo sakatata el koyarken iş yerleri mühürlendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte kaçak et kesimlerinin önüne geçmek isteyen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta - Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesinde ortaklaşa yaptığı denetimde ticari amaçlı kaçak kesim yapan iki kişiye ait yaklaşık 750 kilo kaçak et ile 120 kilo sakatat ele geçirildi. Kaçak kesilmiş etler numune alınmak üzere belediye mezbahanesine götürülürken iş yerleri ruhsatsız faaliyette bulunduklarından dolayı mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Ekipler, ayrıca kesime hazır canlı bir hayvanı da kesilmeden kurtardı.