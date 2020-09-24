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Düzce’de DEAŞ üyelerine şafak operasyonu: 6 gözaltı
DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLER MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE ŞAFAK OPERASYONU İLE DEAŞ’IN SÖZDE BOMBACISI VE ŞEYHİ DAHİL YABANCI UYRUKLU 6 KİŞİYİ KISKIVRAK YAKALADI.
Asayiş 24.09.2020, 10:17
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde şafak operasyonu ile DEAŞ’ın sözde bombacısı ve şeyhi dahil yabancı uyruklu 6 kişiyi kıskıvrak yakaladı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde DEAŞ üyelerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgütün sözde bombacısı, şeyhi ve hukukçusunun aralarında bulunduğu M.S., H.K., A.H., H.M., M.A. ve K.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyette yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.
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