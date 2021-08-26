Düzce’de çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Alevlerin gökyüzüne yükseldiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çınar Caddesi üzerinde denize sıfır olan bir kafede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yakın bölgelerden de takviye istendi. Sakarya Kocaali, Zonguldak Alaplı ve Ereğli itfaiyelerinin yanı sıra Düzce Belediyesi’nden de takviye ekipler istendiği öğrenildi. Kafede başlayan ve üstü belediyenin terası olan nokta alevlere teslim oldu. Yangının, denize sıfır 4 iş yerine de sirayet etmemesi için Sahil Güvenlik Komutanlığından da takviye yangın söndürme ekibi istendi. Bölgede yangını söndürmek için yoğun çalışma devam ediyor.