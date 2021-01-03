Düzce’de araç ile market alışverişi pahalıya patladı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinin yakınlarındaki markete gitmek yerine araçları ile şehir merkezlerindeki markete gelen 19 kişiye toplam 59 bin 850 lira ceza kesildi.

Ülke genelinde devam eden sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu saat 10.00 ila 17.00 saatleri arasında yürüme mesafesindeki marketlere vatandaşların alışverişe gitmelerine izin verilmişti. Düzce’de vatandaşlara evlerinin yakınındaki marketlere yürüyerek gitmek yerine araçları ile şehir merkezindeki markete gitmek isteyenlerin tercihleri ise pahalıya mal oldu. Market önlerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, evlerine yakın olmayan markete geldikleri belirlenen 19 araç sürücüsüne, sokağa çıkma kısıtlamasına riayet etmedikleri gerekçesi ile 3 bin 150’şer liradan toplam 59 bin 850 lira idari para cezası kesildi.