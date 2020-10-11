Düzce’de apartmanın 3. katında yangın çıktı
DÜZCE’DE 4 ARKADAŞIN EĞLENDİĞİ EVDE YANGIN ÇIKTI. KURTARILMAYI BEKLEYEN ŞAHISLARDAN1 TANESİ AŞAĞI ATLAMAYA ÇALIŞINCA KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI. PANİK ANLARINI İSE BİR VATANDAŞ KAMERASI İLE GÖRÜNTÜLEDİ. DUMANLAR NEDENİYLE BALKONA ÇIKAN 4 KİŞİYİ İTFAİYE EKİBİ MERDİVENLİ ARACI KULLANARAK AŞAĞIYA İNDİRDİ
DÜZCE(İHA) – Düzce’de 3 katlı binanın en son katında yangın çıktı. Kurtarılmayı bekleyen şahıslardan 1 tanesi aşağı atlamaya çalışınca kısa süreli panik yaşandı. Panik anlarını ise bir vatandaş kamerası ile görüntüledi. Dumanlar nedeniyle balkona çıkan 4 kişiyi itfaiye ekibi merdivenli aracı kullanarak aşağıya indirdi.
Olay; gece saatlerinde Düzce merkezde bulunan Uzun Mustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uzun Mustafa Mahallesi 815. Sokakta bulunan bir apartmanın 3 katlı apartmanın en üst katında İsmail A’ya ait dairede yangın çıktı. Yangına müdahale edemeyen 4 kişi kendilerini evin balkonuna atarak yardım istedi. Bu sırada çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, balkonda kurtarılmayı bekleyen 4 kişiyi merdivenli itfaiye aracının merdiveni ile kurtararak, aşağıya indirdi.
Balkonda yaşanan can pazarı ise kameralara yansıdı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde dumanlardan korunmak için balkona çıkan 4 kişiden birisi paniğe kapılarak aşağıya atmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sakinleştirilen şahıs daha sonra balkona uzatılan itfaiye aracının merdiveni ile aşağıya indirildi. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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