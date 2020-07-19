Düzce’de ana caddedeki poşet polisi alarma geçidi
DÜZCE’DE GECE SAATLERİNDE DEVRİYE GÖREVİ YAPAN MAHALLE BEKÇİLERİNİN DÜZCE’NİN ANA CADDESİ ÜZERİNDE FARK ETTİKLERİ ŞÜPHELİ PAKET POLİS EKİPLERİNİ HAREKETE GEÇİRDİ. BOMBA İMHA UZMANI TARAFINDAN FÜNYE İLE PATLATILAN POŞETTEN BAYAN İÇ ÇAMAŞIRLARI VE ÇOCUK ÇORAPLARI ÇIKTI
DÜZCE(İHA) – Düzce’de gece saatlerinde devriye görevi yapan mahalle bekçilerinin Düzce’nin ana caddesi üzerinde fark ettikleri şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan poşetten bayan iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı.
Olay; gece saatlerinde Düzce’nin ana caddesi olan Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle ve sokaklarda devriye atan mahalle bekçileri, çöp kutusu yanında şüpheli poşeti fark ettiler. Hemen merkeze haber veren bekçiler, olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte caddeyi trafiğe kapatarak önlem aldılar. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı jammer kurarak şüpheli poşetin yanına gitti. Poşeti inceleyen bomba imha uzmanı fünye kurarak kontrollü patlatma yaptı. Fünye ile imha edilen poşetten bayan iç çamaşırları ve çocuk çorapları çıktı.
Ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Olay yeri inceleme ekibinin poşetten çıkanları incelemesinin ardından cadde trafiğe açıldı.
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