Düzce’de 9.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de bir iş yerine tütün getiren tırda polis ekiplerince yapılan aramada, 9 ton 616 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce’de tütün ürünleri satan bir iş yerine ve bu işyerine tütün getiren tırda arama yapıldı. Kaçakçılığın önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, tütün ticareti alanında faaliyet gösteren bir işyerinde ve bu işyerine tütün getiren tır arama yapıldı. Aramalarda 9 ton 616 kilogram ambalajlı sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.