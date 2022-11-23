Son Dakika
Bakan Yanık:"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak amacıyla 5 araç 20 meslek elemanından oluşan 10 Psikososyal Destek Ekibi görevlendirdik. Ekiplerimiz KYK yurtları ve toplanma alanlarında vatandaşlarımıza des
Bakan Soylu deprem bölgesinde: "Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak"
Düzce’de 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya’da da hissedildi
Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sakarya’da da hissedildi.
Asayiş 23.11.2022, 04:39
Düzce’de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sakarya’da da hissedildi.
Saat 04.08’de, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Sakarya ve Kocaeli’de olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sakarya’da da evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. Sarsıntının ardından hemen dışarıya çıktığını anlatan vatandaş, "Birden sarsıntı başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamadım. Ayağa kalktım, ayakta durmakta zorlandım. Işığı açtım. Avizenin sallandığını gördüm. Telaşa kapıldım, ne yapacağımı bilemedim o an. İlk yaptığımız elime telefonu alıp dışarıya çıkmak oldu. Allah korusun. Ben 1999 depremini yaşamadım. Hala ellerim ayaklarım titriyor" dedi.