Düzce’de 39 acemi kasap acile geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da acemi kasaplar sabahın erken saatlerinden itibaren acil servisleri doldurdu. Öğlen saatlerine kadar sayı ise 39’a ulaştı.

Kurban Bayramı’nın ilk dakikalarından itibaren Düzce’de ’acemi kasap’ haberleri gelmeye başladı. Kurban kesmeye çalışırken kendini yaralayan çok sayıda vatandaş geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayram da Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümüne koştu.

İbrahim Şahin isimli vatandaş, “Kemik kesme şeridini ayarlarken şerit fırladı. Kemik keseceğim derken kendimi kestim” derken Osman Gösterişli ise, “Deri yüzerken arkadaş bıçağı kaçırdı. Bıçağı kaçırınca elimizi kestik. 5-6 dikiş attılar. Önemli bir şeyimiz yok” dedi.

Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.