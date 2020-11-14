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Düzce’de 32 kişiyi kedi köpek ısırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Ekim ayında 32 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Asayiş 14.11.2020, 10:36
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Düzce’de 32 kişiyi kedi köpek ısırdı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Ekim ayında 32 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce’de Ekim ayında 32 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 32 ısırık vakası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.
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