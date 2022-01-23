Düzce-Zonguldak yolunda yoğun kar yağışı

Zonguldak yolu ile Bolu Dağı’nın Ankara ve İstanbul şeritleri trafiğe kapatıldı.

Düzce’de etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar devam ediyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen etkili olan kar yağışı sebebiyle güzergahlar karla kaplandı. Düzce’den Zonguldak’a, Zonguldak’tan Düzce’ye iki güzergahta da tüm araçların geçişine izin verilirken, zincirsiz tır araçlarının geçişine izin verilmiyor. Öte yandan TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişi tır trafiğine kapatılırken, D-100 Karayolu Bolu geçişi ise tüm araçların geçişine kapatıldı.