Düzce Valiliği’nden biber gazı açıklaması

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği’nde öğlen saatlerinde meydana gelen biber gazı sızıntısı sonrasında Valilikten yapılan yazılı açıklamada gazın kampus içinde yayılmasına neden olan personel hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düzce Valiliği öğlen saatlerinde meydana gelen olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada: “Saat 13.00 sıralarında Valilik Binası girişindeki polis koruma noktasında görevli polis üzerinde bulunan biber gazı personelin dikkatsizliğinden dolayı gazın açığa çıkması sonucu, binayı yoğun bir duman kaplamış anında binada can güvenliği açısından görevli tüm personelin tahliyesi sağlanmış olup, personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayla ilgili bina içerisinde ve çevresinde bulunan hiçbir vatandaşımızda ciddi bir sağlık sorunu olmamıştır” denildi.