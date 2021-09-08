Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda 34 gram esrar, 88 gram metamfetamin, 57 gram sentetik kannabinoid, 62 adet Sentetik Ecza ve 63 adet Extacy hap ele geçirildi. Olayda 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada; uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli 3 şahıs yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheli şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 34 gram esrar maddesi, 88 gram metamfetamin maddesi, 57 gram sentetik kannabinoid maddesi, 62 adet Sentetik Ecza ve 63 adet Extacy hap ele geçirildiler.

Şüpheli 2 şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.