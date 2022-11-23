Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'te 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.08'de meydana gelen deprem İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya'da da hissedildi.

4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce'nin Çilimli ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

18 ARTÇI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 18 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce ilimizin Gölyaka ilçesindeki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından, an itibarıyla 18 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz” ifadelerini kullandı.

Sakarya'da da hissedildi

Düzce'de 5.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi.

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Sakarya ve Kocaeli'de olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Sakarya'da da evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. Sarsıntının ardından hemen dışarıya çıktığını anlatan vatandaş, "Birden sarsıntı başladı. İlk başlarda ne olduğunu anlayamadım. Ayağa kalktım, ayakta durmakta zorlandım. Işığı açtım. Avizenin sallandığını gördüm. Telaşa kapıldım, ne yapacağımı bilemedim o an. İlk yaptığımız elime telefonu alıp dışarıya çıkmak oldu. Allah korusun. Ben 1999 depremini yaşamadım. Hala ellerim ayaklarım titriyor" dedi.

Deprem Çankırı'dan da hissedildi

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, Çankırı'da da hissedildi.

Saat 04.08'de, merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem meydana Çankırı'da hissedildi. Evlerinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı.

Zonguldak sallandı

Merkez üssü Düzce'de yaşanan deprem Zonguldak'ı da etkiledi. Sarsıntıyla evlerinden çıkan vatandaşlar adeta sokağa akın etti. Çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Üniversite Caddesi'nde vatandaşlar sarsıntıyla birlikte ilk olarak yaşam üçgeni oluşturdu. Sarsıntının geçmesiyle birlikte sığındıkları yerden çıkan vatandaşlar hızlı adımlarla binaları terk etti.

Öğrenciler depremin korkusuyla ailelerine ulaşmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar artçı deprem ihtimaline karşı geceyi sokakta geçireceklerini ifade ettiler.

Öte yandan polis ekipleri depremin hissedilmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda devriye gezdi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasarın yaşanmadığı öğrenildi.