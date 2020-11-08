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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yangın

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU

Asayiş 08.11.2020, 09:59
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yangın

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle çalışanlar ve acil servis bölümünde tedavi gören hastalar tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Aziziye Mahallesi’ndeki Atatürk Devlet Hastanesi’nin kapalı otoparkında bulunan jeneratör odasının elektrik panosunda yangın çıktı. Alevlerin panoyu sarması ile jeneratör odası dumana boğuldu. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ettiler. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan duman acil servisi de kaplayınca acil serviste bulunan ve tedavi gören hastalar tahliye edildi. Dumanın tahliye edilmesiyle hastalar tekrar acil servise dönerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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