Duygu Delen davasında tahliye edilen sanık Kaplan hakkında tutuklama kararı

Gaziantep’te Duygu Delen’in ölümüne ilişkin açılan davada ev hapsi kararıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan’ın tahliyesine yönelik yapılan itiraz kabul edildi. Evinde gözaltına alınan Kaplan, cezaevine götürüldü.

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in ölümüne ilişkin 10 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4’üncü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilmesine ilişkin yapılan itirazı inceleyen 11 Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Yapılan itirazı yerinde bulan mahkeme mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi gözönüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan’ın evine gelen polisler Kaplan’ı tutuklanmak üzere gözaltına aldı.

Ne olmuştu?

Gaziantep’te 13 Ağustos 2020’de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın 4’üncü katından düşen Duygu Delen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan (20) tutuklanmıştı. Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davanın 16 Haziran günü görülen duruşmasında Kaplan ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti. Aynı gün tahliye kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.