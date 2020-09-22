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Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar... Katili yakalandı mı?

Duygu Çelikten cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayı programına taşıyan Müge Anlı, 13 gündür kayıp olan Duygu Çelikten’in cesedinin bulunduğunu açıkladı. Sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri alan Çelikten'in ormanlık alana gömüldüğü öğrenildi. Peki, Duygu Çelikten olayı nedir, katili kim? İşte Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmeleri...

Asayiş 22.09.2020, 10:23
2002
Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar... Katili yakalandı mı?

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Kadının sırtında ve göğsünde bıçak izine rastlanırken, başının ise bedeninden ayrıldığı tespit edildi. Cinayet şüphelisi Veli Ü.'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Duygu Çelikten'i kaçırdığı iddia edilen Veli Ünder henüz yakalanamadı

Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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