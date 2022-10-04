Duvarı delerek kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli polisten kaçamadı

Konya’da camını kırdığı iş yerinin duvarını delerek yan taraftaki kuyumcuya girmeye çalışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Olay, Boyacı Ali Mahallesinde M.Ö.Ç’ye ait kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelisi dikkat çekmemek için kuyumcunun yan tarafındaki iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Şüpheli daha sonra iş yerinin kuyumcuyla bitişik olan duvarını delerek kuyumcuya girmek istedi.

Soyguncu devriye atan polis ekiplerinden korkup kaçmış

Duvarı delen şüpheli polis ekiplerinin sürekli bölgede devriye atmasından dolayı korkarak olay yerini terk etti. Sabah kuyumcu dükkanına gelen iş yeri sahibi duvarı delik olarak görünce olayı polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri iş yerinde inceleme yaparken, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı şahsı yakalamak için müşterek çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları soyguncuyu ele verdi

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler kuyumcuyu soymaya teşebbüs eden şahsı tespit etti. Şüpheli, kapüşonlu bir kıyafetle elinde kazma ve sırt çantalı bir şekilde yürürken başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli Resul G. (20) kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Resul G., Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Resul G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.