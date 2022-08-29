Duvar kırıldı, evlerin arasına sıkışan köpek 3 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Tokat’ta iki evin arasında bulunan boşluğa düşen yavru köpek itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay Erbaa ilçesine bağlı Karakaya kasabasında yaşandı. Köpeği fark eden kasaba sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, iki evin arasına düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri ilk olarak köpeğin yerini tespit etmeye çalıştılar. Köpeğin düştüğü yeri belirleyen itfaiye ekipleri duvarı kırılarak düştüğü yerden kurtarıldı. 3 saat süren kurtarma operasyonunda sağlıklı olduğu gözlenen köpeğe itfaiye ekipleri tarafından su verildi. Köpeğin sahibi Bülent Orakçı itfaiye ekiplerine ve Erbaa Belediyesine teşekkür etti.