Duvar kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesindeki Afşar Barajına gezintiye giden iki arkadaştan biri dengesini kaybederek baraj suyuna düşerken, arkadaşını kurtarmak için hamle yapan genç, baraj kenarındaki otlar sayesinde hayata tutundu. Baraj sularında kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Mahallesi’nde bulunan DSİ’ye ait Afşar Barajı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mehmet Çömlekçi ile arkadaşı Hüseyin Yılmaz baraj kenarına gezintiye gitti. Çömlekçi ve Yılmaz, baraj kenarındaki beton duvarının kenarında oturmak için aşağı indi. Baraj duvarından havuza doğru yürüyen Çömlekçi birden dengesini kaybederek baraj sularına düştü. Arkadaşını kurtarmak isteyen Hüseyin Yılmaz ise suya düşerken kenarda bulunan otlara tutundu. Eğimli duvarda uzun süre kurtarılmayı bekleyen Yılmaz için haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Kurtarılmayı beklediği sırada susayan Yılmaz için halat yardımıysa su uzatıldı. Otlara tutunarak hayatta kalan Yılmaz, botla yanına gelen kurtarma ekipleri tarafından alınarak karaya götürüldü.

Öte yandan baraj sularında kaybolan Mehmet Çömlekçi’nin bulunması için çalışma başlatıldı.