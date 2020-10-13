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Duvar ile arabası arasında sıkışarak hastanelik oldu

YÜKSEL I. (58) HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Asayiş 13.10.2020, 15:00
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Duvar ile arabası arasında sıkışarak hastanelik oldu

Samsun’da park ettiği araçtan eşyalarını almak isterken araç ile duvar arasında sıkışan bir kişi ölümden döndü.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazardan alışveriş yapan Yüksel I.(58) evinin önüne gelip aracı park etti. Yüksel I. bagajdan eşyalarını almak isterken aracın hareket etmesi sonucu otomobil ile duvar arasına sıkıştı. Yaralanarak ölümden dönen Yüksel I. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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