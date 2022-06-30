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Dut toplamak isteyen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı

Sivas’ta bir çocuğun eline saplanan bahçe korkuluğu demiri hastanede çıkarıldı.

Asayiş 30.06.2022, 23:06
Dut toplamak isteyen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı

Sivas’ta bir çocuğun eline saplanan bahçe korkuluğu demiri hastanede çıkarıldı.

Olay, Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Hamit Kandur Caddesi’nde meydana geldi. Müstakil evin bahçesindeki ağaçtan dut toplayan A.Y. (12), dengesini kaybedip düşünce korkuluk demiri eline saplandı. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hidrolik makas ile demiri kesti, A.Y., eline saplanan demir ile Numune Hastanesine kaldırıldı. A.Y.’nin elindeki demir ameliyatla çıkarıldı.

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