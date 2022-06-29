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Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarının çökmesi sonucu yaralandı.

Asayiş 29.06.2022, 12:17
Dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarı çöktü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, dut toplamak için üzerine çıktığı bahçe duvarının çökmesi sonucu yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Okul Sokak’ta 52 yaşındaki K.B. isimli kadın, dut toplamak için bahçe duvarının üzerine çıktığı sırada talihsiz bir an yaşadı. Bir anda çöken duvarın altında kalan kadın yaralandı.

Yardıma koşan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı K.B., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

“Duvarı yıkalım” diyen vatandaşa, “Kafanıza göre iş yapmayın” denmiş

Öte yandan, olayla ilgili konuşan bir apartman sakini, “Daha önce biz belediyeyi aradık, yıkmayacaksanız biz yıkalım dedik. Ancak talebimiz olumsuz karşılandı ve ‘kafanıza göre iş yapmayın’ dendi” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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