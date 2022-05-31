Düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı, fırın sahipleri cezalandırıldı

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde eksik gramajdan dolayı işletmeler hakkında yasal işlem yapan ekipler, düşük gramajlı olan ekmeğe el koyarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde fırınlarda hijyenik kurallara uyulup uyulmadığının yanı sıra gramaj kontrolü yaptı. Zabıta ekipleri ekmek fırınlarına yönelik yaptıkları denetimlerde tarihi geçmiş gazlı içecek ve gramajı eksik ekmeğin olduğunu belirledi. Tarihi geçmiş gazlı içecek ve noksan gramajlı ekmeğe el koyan zabıta ekipleri, işletmeler hakkında "Kabahatler Kanunu" kararıyla cezai işlem uyguladı. Sağlıksız gıdaların satışını engellemek amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, el konulan gazlı içecekleri imha etti. El konulan ekmekler ise Ceylanpınar ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıldı.