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Düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta düşen uçak enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın düştükten sonra tamamen yanarak küle döndüğü görüldü.

Asayiş 14.08.2021, 16:57
Düşen uçağın enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta düşen uçak enkazının en net fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın düştükten sonra tamamen yanarak küle döndüğü görüldü.

Kahramanmaraş’ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Düşen uçağın enkazının fotoğrafı ortaya çıktı. Uçağın tamamen küle döndüğü görüldü.
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