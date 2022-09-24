Düşen helikopterin enkazı kaldırıldı

Denizli’nin Çardak ilçesinde 2 Rus personelin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası 3 gün boyunca inceleme yapan kaza kırım ekiplerinin çalışmaları tamamlandı. Helikopterin enkazı, Ankara’ya götürülmek üzere düştüğü araziden kaldırıldı.

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale etmek için Kastamonu’ndan havalanan helikopter, Denizli’nin Çardak ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı düştü. Kaza sonrası Rusya uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olay yerinde hayatını kaybetti, yaralı olarak kurtulan Rusya vatandaşı kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’inci pilot İgor Turkov ve teknisyen Georgii Onuchin ile Türk vatandaşı pilot Ömer Kaan Çakır ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Kenan Erdem hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından helikopterin enkazı Türk ve Rus kırım ekipleri tarafından bölgede 3 gün boyunca incelendi. Yapılan çalışmalar ve alınan örnekler sonrası helikopterin enkazı vinç yardımıyla tıra yüklendi. Enkazın Ankara’ya götürüleceği belirtilirken, güvenlik güçleri ise süre boyunca bölgede önlem aldı.