banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Kaza kırım nedir?
Kaza kırım nedir?
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi!
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Bankalar Birliği'nin Başkanı kim olacak?
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!
Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarıldı!

Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede

İzmir’de denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, helikopter ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Asayiş 09.04.2021, 13:08
1
Düşen askeri eğitim uçağından kurtarılan pilotlar hastanede

İzmir’de denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz, helikopter ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

İzmir’in Foça ilçesinde denize düşen askeri eğitim uçağı pilotlarından Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz Foça Komando Okulundaki pistten havalanan ambulans helikopterle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi. Her iki pilotun da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastaneye gelen Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli de arkadaşlarının durumunu yakından takip ediyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
10°
parçalı bulutlu