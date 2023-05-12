Dürümlü katliamda hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Diyarbakır’da 2016 yılında PKK terör örgütü tarafından içinde 15 ton patlayıcının bulunduğu kamyonun infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği olayın üzerinden 7 yıl geçti. Hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Yenişehir ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK’nın bomba yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği katliamın 7’nci yıl dönümü nedeniyle mevlit okutuldu.

Terör örgütü PKK mensuplarının, 12 Mayıs 2016’da 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği katliamda hayatını kaybeden 16 kişinin acısı halen sürüyor. 16 kişinin hayatını kaybettiği 23 kişinin ise yaralandığı katliamda 8 kadın dul, 36 çocuk yetim kaldı. Katliamın 7’nci yıl dönümü münasebetiyle Tanışık Mahallesi’nde anma programı düzenlendi.

Programa, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kamu ve kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Katliamda iki kardeşini ve yakınlarını kaybeden Hacı Çelebi Yaman, acılarının ilk gün gibi taze olduğunu, katliamı hiç unutmayacaklarını belirtti.

Mayıs ayının kendileri için karanlık ay olduğunu ifade eden Yaman, “Mayıs ayı bizim için karanlık bir aydır. Bizim için hüzün ayıdır. Mayıs ayı bizim acımızın yeşerdiği bir aydır. Bugün 2016 yılında terör örgütü PKK tarafından katledilen yakınlarımız adına mevlit yemeği verdik. Allah ruhlarını şad etsin. Rabbim inşallah katledilmesine sebep olanların yakasını bırakmasın. Terör örgütü PKK’nın Allah belasını versin. Teröre destek olan her kim var ise Allah onların da belasını versin. Bizim yaşadığımız olay, bu coğrafyada daha önce yaşanmış bir olay değildir. Bir aileden 16 kişinin katli, bu coğrafyada daha görülmemiş. Terör örgütü PKK bizden önce de sivilleri hedef alıyordu, bugün de sivilleri hedef alıyor. Terör örgütü PKK çoluk çocuk demeden katliamlarına devam ediyor. Bunlar kimsenin gözünün yaşına bakmadan katliam gerçekleştiriyor” dedi.