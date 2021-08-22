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Dursunbey’deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 46 kişiden oluşan ekiplerin müdahale ettiği yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Asayiş 22.08.2021, 17:17
Dursunbey’deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesine bağlı Çanakçı Mahallesi’nde öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede 46 kişiden oluşan ekiplerin müdahale ettiği yangında 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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