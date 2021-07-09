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Dursunbey’de traktör devrildi: 1 ölü

Dursunbey’e bağlı Aziziye Mahallesi’nde bir kişi ormanlık alanda traktör altında kalarak hayatını kaybetti.

Asayiş 09.07.2021, 09:43
Dursunbey’de traktör devrildi: 1 ölü
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Dursunbey’e bağlı Aziziye Mahallesi’nde bir kişi ormanlık alanda traktör altında kalarak hayatını kaybetti.

Dursunbey’e bağlı Aziziye Mahallesi’nde meydana gelen olayda Veysel Balaban (47) isimli şahıs traktör altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde ormanlık alandan köye dönen şahıs, rampalık bir alanda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Balaban olay yerinde can verdi. Gece geç saatlere kadar evine dönmeyen şahıs yakınları tarafından mahalle yakınlarında bulunan ormanlık alanda aranırken, traktörün devrildiği alana ulaşan görgü tanıkları hemen jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarmanın incelemesinin ardından şahsın cesedi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Balaban’ın cenazesi daha sonra adli tıpa gönderildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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