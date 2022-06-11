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Dursunbey’de kazada ölenleri isimleri belli oldu

Dursunbey-Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan hayatını kaybedenlerin isimlerini yayımlayarak, baş sağlığı diledi.

Asayiş 11.06.2022, 16:35
Dursunbey’de kazada ölenleri isimleri belli oldu

Dursunbey-Kepsut karayolunda meydana gelen feci kazada hayatı kaybeden 7 vatandaşın isimleri belli oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan hayatını kaybedenlerin isimlerini yayımlayarak, baş sağlığı diledi.

Kazada hayatın kaybeden 7 kişinin isimleri şunlar. Ayşe Karaca (59), Aysel Turhan (46), Emine Turhan (67), Ayşe Atik (49), Süleyman Altıyurt (38), Hatice Karakurt (49) ve Ramazan Konak 52) olduğunu açıkladı.

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