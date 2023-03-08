Durdurulan tırda milyonlarca bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başka illerden Manisa’ya bandrolsüz kaçak sigara getirileceği bilgisi alınması üzerine Turgutlu ilçesi girişinde durdurulan tırda yapılan aramada 4 milyon 200 bin adet bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarında, Manisa’ya başka illerden bandrolsüz kaçak sigara getirilerek piyasaya sürüleceği tespit edildi. Sürücülüğünü V.Y. isimli şahsın yaptığı tır, takibe alınarak Turgutlu ilçesi girişinde durduruldu. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tırda yapılan aramada tırın dorse kısmında koliler halinde 4 milyon 200 bin adet bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanırken, tahkikatın devam ettiği öğrenildi.