Durdurulan tırda 14 milyon 690 bin adet makaron ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı ürünlere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen kamyon ve kamyona takılı dorsede arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, 14 milyon 690 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirilirken konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.