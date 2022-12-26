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Durdurulan panelvandan 3 tona yakın akaryakıt ele geçirildi: 3 gözaltı
Kocaeli’de polis ekiplerinin durdurduğu panelvanda yapılan aramada araç içerisinde yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 26.12.2022, 00:27
Kocaeli’de polis ekiplerinin durdurduğu panelvanda yapılan aramada araç içerisinde yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aldıkları ihbar üzerine bir panelvanı durdu. Durdurulan panelvanın içerisinde arama yapıldı. Arama neticesinde araçta bulunan bidonlara bakılarak yaklaşık 3 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şahıs gözaltına alınarak kaçakçılık kanunu çerçevesinde adli işleme tabi tutuldu.