banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'

Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde 410 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 20.05.2021, 17:17
Durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce TEM Otoyolu Ankara istikametinde şüphe üzerine durdurulan otomobil içerisinde 410 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu Ankara istikameti Yeni Bağlantı Yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araçtaki 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 410 gram toz esrar maddesi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli 2 şahıs, "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" suçundan gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
22°
açık